Inscrições para o Programa de Trainee 2023 da VLI seguem até dia 6

Os interessados de todo o país em participar do Programa de Trainee da VLI – companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos – devem ficar atentos. Isso porque o prazo para as inscrições termina às 12h do dia 6 de outubro. Podem se candidatar pelo site www.vli-logistica.com.br/trainee-2023 pessoas de todos os cursos de bacharelado ou licenciatura; graduados entre dezembro de 2020 ou com formatura prevista para até dezembro de 2022; conhecimento intermediário em inglês; disponibilidade para mudanças e jornada diária de oito horas.

As vagas serão distribuídas pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Bahia, Maranhão, Tocantins, Sergipe e Ceará, além do Distrito Federal. A seleção será totalmente digital. A duração do programa é de 12 meses e os selecionados serão contratados no regime celetista. Os novos trainees passarão por uma imersão pela cultura da empresa, vivenciarão um processo de integração diferenciado e abrangente. Todos ainda terão uma trilha de aprendizagem repleta de informações e conhecimentos.

Os selecionados também terão os seguintes benefícios: cartão-refeição e vale-alimentação; vale-transporte e/ou ônibus fretado (dependendo da localização em que irá trabalhar); assistência médica e odontológica; Gympass (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar); seguro de vida; previdência complementar; participação nos lucros; um excelente plano de desenvolvimento profissional que conta com formação técnica e aprofundamento no negócio da companhia (por meio da Universidade Corporativa); cesta de Natal; modelo híbrido de trabalho (home office em alguns dias da semana); assistência jurídica, financeira, psicológica e social (Programa Apoiar); além de uma rede de descontos em várias lojas, restaurantes, salões e outros.

Conquista

A economista Andressa Chaves, de 25 anos, é de São Luís, no Maranhão, e entrou na VLI como trainee em 2022, na área de Planejamento e Execução do Corredor Centro-Sudeste. Atualmente ela atua no Terminal Integrador Portuário Luiz Antonio Mesquita (Tiplam), localizado na Baixada Santista. Andressa conta que o que a motivou a participar do Programa de Trainee da companhia foi o fato de fazer parte do desafio contínuo de solucionar diferentes problemas, gerando valor à equipe e aos clientes.

“Além disso, a agenda de transformação cultural, diversidade e tecnologia da empresa me despertou interesse como uma pessoa ativa nessa mudança. Vi que teria um ecossistema favorável para trocas e avanços. Ser aprovada como trainee da VLI foi uma grande satisfação e conquista profissional. Com o término do programa, espero continuar desenvolvendo as minhas habilidades dentro da companhia, contribuindo com a minha equipe e as demais áreas na resolução de mais desafios, para garantir a eficiência operacional dos nossos fluxos”, ressalta.

Dicas

Para quem está se preparando para essa seleção, Andressa Chaves recomenda pesquisas e leituras sobre o negócio, cultura, valores e desafios da VLI. “Saiba também qual o posicionamento da empresa com a sociedade, meio ambiente, tecnologia. Essa imersão na empresa antes mesmo da aprovação colabora para que as etapas se tornem mais interessantes, além de ser importante para aliar suas expectativas à trilha que o programa de trainee proporcionará”.

Segundo ela, buscar conteúdos na internet também foi uma estratégia para orientação prévia de como funciona uma seleção para trainee. “Por fim, não esqueça que o mais importante é a sua energia, que surge a partir da sua identificação com a VLI”, aconselha a trainee.