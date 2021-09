Usuários do Instagram estão relatando instabilidade no aplicativo na manhã desta quinta-feira (2). Os problemas ocorrem tanto para usuários Android quanto iOS. Ainda não se sabe a causa do problema na rede social.

O número de reclamações no site Downdetector aumentou desde as 8h de hoje.

A reclamação é de que os usuários não conseguem atualizar o feed, ver os stories ou realizar postagens. Há casos onde o app nem abre.