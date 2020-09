Instagram derruba foto de Zé Neto com volume na sunga: 'Conteúdo impróprio'

(Foto: Reprodução/Instagram)

O sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, disse na tarde desta terça-feira (22) que o Instagram derrubou a sua foto, onde aparece ao lado da mulher e com volumão na sunga. A imagem, publicada na manhã desta terça, deu o que falar e viralizou pelas redes sociais.

"Gente do céu. Eu estou perplexo. Acordei e fui dar umas risadas das minhas fotos com sunga. O Instagram derrubou a minha foto, derrubou a [foto] da Natália. Disseram que é conteúdo impróprio, que estamos contra as diretrizes do Instagram. Fazer o quê? Esse povo do Instagram deve estar com a rolinh* pequena", disse ele, rindo, em seu perfil na rede social. Assista ao vídeo abaixo.

O sertanejo virou assunto nas redes sociais depois de publicar a foto, de sunga e ao lado da mulher, Natalia Toscano. Os dois passam alguns dias na Costa Sauípe, litoral da Bahia.

Na legenda, ele se declarou à amada. "Plante amor no coração de alguém Diga mais eu te amo, e menos eu também", escreveu, na ocasião.

O 'volume' na sunga, no entanto, acabou roubando atenção de seguidores e internautas nas redes sociais. Tanto Zé Neto quanto a própria mulher levaram o assunto na esportiva.

Após a grande repercussão, Zé Neto ironizou o Instagram e repostou a foto —desta vez, como montagem, vestindo uma bermuda. "Agora resolveu", publicou, rindo. Confira as publicações.