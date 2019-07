Instagram lança ferramenta para tentar diminuir bullying online

O Instagram acaba de anunciar dois novos recursos, com o objetivo de ajudar nas tentativas de diminuir o bullying online. As ferramentas funcionarão para evitar conteúdos nocivos e para dar às vítimas de ofensas mais oportunidades de se defenderem.

O 'Alerta de Comentário' usa inteligência artificial para notificar comentários que podem ser considerados ofensivos antes deles serem publicados. Segundo a rede social, a ideia é dar aos usuários a chance de refletirem o que escreveram e se querem mesmo postar aquilo.

Também de acordo com o Instagram, os primeiros testes com o 'Alerta' mostraram que muitas pessoas desistiram de fazer o comentário ao receberem a notificação.

(Foto: Divulgação)

O outro recurso, 'Restringir', foi criado pensando naqueles usuários que são relutantes em bloquear ou denunciar alguém que esteja fazendo comentários ofensivos. Será assim: se tiver alguém praticando bullying contra você, você poderá restringir essa conta - e as coisas ruins que essa pessoa escrever em suas publicações ficarão visíveis somente para ela.

A ferramenta ainda irá além: as contas selecionadas como restritas não poderão ver quando você ficar ativo no aplicativo e nem saber se (e quando) você ler as mensagens diretas delas. Somente se aprovados por você, os comentários deste usuário aparecerão.