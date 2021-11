Instituições assistenciais baianas podem se inscrever para receber móveis da CEF

A Caixa Econômica Federal (CEF) irá doar mais de 5 mil itens móveis, como armários, mesas, cadeiras e outros, a entidades filantrópicas instaladas na Bahia. A ação integra o programa Caixa mais Solidária.

As entidades interessadas podem se inscrever até o dia 26 de novembro no endereço eletrônico www.caixa.govbr/doacao. Após a análise do cadastro, as instituições selecionadas poderão fazer a retirada do mobiliário na cidade de Camaçari. Os itens disponíveis poderão ser verificados no ato da inscrição.

Para garantir a habilitação as entidades devem ser pessoas jurídicas sem fins lucrativos, constituídas como associações, fundações, escolas públicas, entidades filantrópicas, órgãos de segurança pública e defesa ambiental.

Ao final do processo as instituições serão comunicadas via e-mail sobre o resultado da análise.