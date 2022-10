Instituto aponta 127 tiroteios e 121 baleados em setembro em Salvador e Região

O mês de setembro foi violento em Salvador e Região Metropolitana. Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, foram registrados 127 tiroteios e 121 pessoas baleadas, sendo 91 mortas e 30 feridas, ao longo do mês.

Dos tiroteios registrados, 42 foram durante ações policiais, resultando em 24 mortos e sete feridos. Esses números indicam que quase metade das mortes registradas em setembro foram decorrentes de ações ou operações policiais. Do total de pessoas mortas em setembro, 86 eram homens e 05 eram mulheres. Destas mortes, 15 ocorreram em chacinas. O instituto classifica como chacina casos de violência com ao menos três pessoas mortas.

O instituto destaca alguns casos de violência que tiveram repercussão na região, como a morte do jovem Gleidson Oliveira, 28, que estava em um ônibus quando homens armados pararam o transporte público, mandaram-o descer e o executaram. Já um militar foi executado a tiros dentro da própria casa, no Curuzu.

Gabriel Edvan, 24, foi assassinato em Fazenda Coutos, enquanto jogava bola com amigos. Em Mata de São João, o adolescente Wallace, de 13 anos, foi morto a tiros em uma festa "paredão".

O Fogo Cruzado atua na Bahia em parceria com a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Os dados também estão disponíveis na API do instituto, onde podem ser consultados de forma aberta e gratuita.

Esse é o terceiro relatório do Instituto Fogo Cruzado na Bahia. O aplicativo do Instituto funciona de forma colaborativa e anônima com registro de dados e informações sobre tiroteios e violência por arma de fogo. Por meio das informações coletadas e de um mapeamento ativo, o Instituto realiza o levantamento e faz a contabilização, especificando as localidades e os recortes dos dados (chacinas, balas perdidas, tiroteios e outros indicadores).