Instituto GBarbosa e Unijorge reforçam movimento que arrecada alimentos

O movimento União Bahia, que junta organizações da sociedade civil, instituos e empresas em projetos sociais, recebe mais dois integrantes: o Instituto GBarbosa e a Unijorge, que vão ajudar famíliar baianas em situação de vulnerabilidade social nesta pandemia. Já fazem parte Instituto ProBem, as ONGs Liga do Bem, One Love For Kids, Seja Semente, Amor em Ação, Missão Solidária e Central Única das Favelas Bahia (Cufa-BA).

“O envolvimento direto de marcas e empresas à causas sociais é extremamente relevante, pois ao convidar seus clientes, colaboradores e parceiros a apoiar campanhas e projetos, a empresa se torna uma importante ponte de comunicação para transformação social que é uma responsabilidade de todos nós”, celebra Nelinho Chagas, representante do movimento.

(Foto: Divulgação)

Os interessados em colaborar com a campanha poderão fazer suas doações de alimentos e produtos de limpeza nas lojas Perini, Mercantil Rodrigues e GBarbosa, unidades da rede Cencosud. Todos os itens arrecadados serão destinados às comunidades de Salvador. Além dos pontos de coleta, as doações podem ser feitas pelo site www.uniaobahia.org. O doador escolhe o valor da contribuição e realiza a operação através de depósito em conta corrente, cartão de crédito ou boleto bancário.

“Toda empresa, seja ela de grande ou pequeno porte, tem sua parcela de contribuição a dar, que vai muito além da doação financeira”, conclui Chagas.

Até o momento, o União Bahia já beneficiou 52.315 pessoas de 13.079 famílias de 93 comunidades baianas. Ao todo, foram distribuídas 127,1 toneladas de alimentos.

“A Unijorge tem trabalhado bastante com a comunidade visando a melhoria de qualidade de vida da população na Prefeitura-bairro do Cabula e em outras atividades como projetos relativos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aplicando os conhecimentos aprendidos em sala de aula e no dia-a-dia. Neste momento que a comunidade tanto carece de toda atenção possível, iremos dar as mãos para amenizar este efeito emocional devastador da pandemia, apoiando o movimento da União Bahia. Além deste, a Unijorge transformou atendimentos sociais presenciais em acolhimento virtual. Fazer a diferença com acolhimento é algo muito importante”, ressalta o Reitor da Unijorge, Prof. Dr. Guilherme Marback Neto.

Lojas para doação:

PERINI

1. Barra - Rua Miguel Burnier, 24, Barra

2. Pituba- Rua Maranhão, 64, Pituba

3. Graça - Avenida Princesa Leopoldina, 398, Graça

4. Vasco da Gama - Av. Vasco da Gama, 3.051, Federação

GBARBOSA

1. Rua Arthur de Azevedo Machado, 3.447, Costa Azul

2. Avenida Antônio Carlos Magalhães, 4.479, Brotas

3. Estrada das Barreiras, 992, Cabula

4. Shopping Bela Vista

5. Avenida Luiz Tarquinio Pontes, Rua das Pitangueiras, 1686, Lauro de Freitas

MERCANTIL RODRIGUES

1. Lauro de Freitas - Avenida Santos Dumont, 2.140, Estrada do Coco

2. Ogunjá - Av. General Graça Lessa, 304, Acupe de Brotas

3. Calçada - Av. Jequitaia, 411, Calçada