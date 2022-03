Instituto JCPM está com 140 vagas abertas para cursos gratuitos  

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), que atua nos bairros do entorno do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, está com 140 vagas abertas para cursos gratuitos, com foco na elevação da escolaridade e qualificação profissional de jovens.

As oportunidades são para “Redação: entrevistas, seleções e mercado de trabalho”, “Roteiro e Criação de Podcast”, “Inteligência Emocional”, “Atualiza na sua empregabilidade”, no Instituto do Salvador Shopping e o “Multidisciplinar” para os dois Institutos, curso que engloba comunicação, matemática, informática e teatro.

As inscrições vão até a próxima terça-feira (15) e são voltadas para jovens de 16 a 24 anos, moradores dos bairros de Pernambués, Saramandaia, Boca do Rio, São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Cassange, estudantes do Ensino Médio ou egressos de escolas públicas. As aulas serão presenciais, seguindo os protocolos de prevenção à covid-19.

O Instituto, que possui dez anos de atuação, contribuindo através da educação, para transformar a vida de jovens de comunidades com histórico de desigualdade social, faz cerca de 5,5 mil atendimentos ao ano, em Salvador, Recife, Fortaleza e Aracajú. Mais de 1.400 jovens foram qualificados pelo IJCPM em Salvador no ano de 2021.

As inscrições podem ser realizadas através dos sites Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping