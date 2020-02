Instrutor de paraquedismo morre após salto em Imbassaí

O paraquedista Cristiano Cerqueira Chiacchio,44, morreu depois de um salto de paraquedas na tarde da última sexta-feira, 28, na praia de Imbassaí, no litoral norte, enquanto filmava o pouso de outros colegas.

Embora a perícia ainda não tenha identificado às causas do acidente fatal, de acordo com testemunhas no local, ele teria realizado uma manobra considerada “baixa” e perigosa por estar muito próxima ao solo. O prazo para liberação do laudo pode demorar até 30 dias.

De acordo com o instrutor de paraquedismo da escola Skydive Salvador Itaparica, Júlio Marques, as manobras baixas são aquelas onde o indivíduo deixa para abrir o equipamento muito perto do solo. “Dependendo do tamanho do paraquedas e da velocidade, o profissional precisará de mais ou menos altura para aterrissar em segurança”, esclarece.

Ele lembra que em saltos duplos, onde os paraquedas são maiores e a velocidade é menor, a altura média de um coqueiro é o suficiente para o pouso. “No entanto, em outros saltos individuais, com mais velocidade, seria necessário três vezes essa altura para um pouso seguro”, explica.

Marques diz que durante anos, a curva baixa para pouso foi responsável por 95% dos casos fatais de saltos com paraquedas, mas, após diversas campanhas de prevenção, esse número reduziu. “Atualmente, no Brasil, são realizados cerca de 100 mil saltos de paraquedas por ano e, para cada 30 mil saltos, ocorre um acidente fatal. Nos Estados Unidos, para 40 mil saltos é registrada uma fatalidade”, completa.

A polícia investiga ainda se houve falha na abertura do equipamento ou se o paraquedista teria colidido com um banco de areia no momento da aterrissagem. As pessoas que estavam no local, solicitaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar para auxiliar no resgate, mas Cristiano não resistiu.

Conhecido como instrutor de paraquedismo experiente, Cristiano era casado e deixa quatro filhos. O sepultamento foi realizado na tarde de sábado, no Cemitério Bosque da Paz, que fica no bairro de Nova Brasília, em Salvador.

Veja vídeo de salto realizado pelo instrutor: