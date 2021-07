Integrado ao elenco, atacante Rodallega foca na forma física

Reforço do Bahia para o ataque, o atacante Hugo Rodellega segue se preparando para a estreia com a camisa tricolor. Desde a semana passada, o jogador vem fazendo trabalhos físicos no CT Evaristo de Macedo.

Anunciado como sombra ao atacante Gilberto, o colombiano só poderá ser inscrito pelo Bahia a partir do dia 1º de agosto, quando a janela de transferências internacionais será aberta para a entrada de atletas vindos do exterior.

De acordo com o preparador físico do clube, Luiz Andrade, estará pronto para entrar em ação quando estiver com a parte burocrática resolvida.

"Na realidade, quando o atleta chega aqui, nós realizamos todas as avaliações para entender em que momento esse atleta está. Rodallega chegou depois de um mês praticamente parado treinando por si só em academia, fazendo corridas leves. Então, ele necessariamente já iria ter pelo menos uns 15 dias de recondicionamento. Tivemos primeira semana boa com ele, com trabalho de força e aeróbicos. A partir dessa semana, vamos introduzir trabalhos com bola. Trabalhos com bola e físicos estão aliados", explicou.

Outro que vive situação parecida a do colombiano é o meia Lucas Mugni. Contratado como reposição após a saída de Thaciano, o argentino também espera a abertura da janela para ficar à disposição, já que estava atuando no futebol turco. O jogador desembarcou em Salvador nesta terça-feira (20) e passou por exames.

"A palavra é adaptação. Adaptação ao clima, estilo de treinamento. Isso requer tempo, que provavelmente a gente não tem. A memória muscular e experiência desses jogadores fazem com que se adaptem rápido. E esperamos que seja assim com Mugni", completou Luiz Andrade.