Integrantes do DEM dizem que João Roma cometeu traição com o ex-prefeito ACM Neto

Integrantes da Executiva Nacional do DEM acham que o deputado federal João Roma (Republicanos) cometeu um gesto de traição com o ex-prefeito ACM Neto ao aceitar o Ministério da Cidadania. Reservadamente, cardeais democratas garantem que, às vésperas do anúncio, ouviram o próprio Roma garantir que a probabilidade de se tornar ministro estava descartada. “Inclusive, na quinta passada, um dia antes de ser confirmado no cargo, ele disse isso a mim e a pessoas do grupo político dele na Bahia, incluindo Neto. Fomos todos nós surpreendidos”, afirmou um cacique do DEM no Congresso.

Bola nas costas

“João Roma ir para o ministério é, antes de tudo, assunto do Republicanos, partido dele, não do DEM. Mas aceitar o cargo, justo no momento em que ACM Neto é alvo de uma ação orquestrada para desgastá-lo, é no mínimo desleal com quem sempre o apoiou e ajudou”, disse outro dirigente democrata, ao destacar que a nomeação de um antigo aliado seria, obviamente, usada contra Neto pelos adversários.

Pirão do outro

Entre lideranças da base aliada ao Palácio de Ondina, a insistência do governador Rui Costa (PT) em entregar uma secretária para a major da PM Denice Santiago, candidata derrotada do PT à prefeitura de Salvador, é o principal motivo para o atraso na tão esperada reforma administrativa do Executivo. O problema, segundo os governistas, é que Rui pressiona para quem Denice seja alocada no primeiro escalão pela cota dos petistas. A cúpula da sigla, em contrapartida, resiste à ofensiva. Quer que o governador efetive a major através da cota pessoal, mantendo o espaço da sigla no bolo de cargos.

Sem saída

Especialistas em epidemiologia consultados pela Satélite apostam que, diante do forte avanço da covid na Bahia, o governador Rui Costa não terá outra opção a não ser reeditar em curtíssimo prazo o conjunto de restrições adotada no meses iniciais da pandemia. Avaliam que, em especial, deve ser decretado o fechamento do comércio não essencial e de bares, limites ao funcionamento de restaurantes e a suspensão do transporte intermunicipal nas regiões com alta de casos: Salvador e RMS, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e cidades do Sul, Extremo-Sul e Sudoeste.

Porteira aberta

Deputados estaduais que pressionam pela volta dos trabalhos presenciais na Assembleia Legislativa tentam fazer com que o presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), autorize ao menos parte das comissões permanentes e temporárias do Legislativo. Alegam que, como tem ocorrido desde o início da crise sanitária, as comissões atuam só no plenário, no dia em o projeto passa de forma relâmpago pelos colegiados para, em seguida, ir a votação. Com isso, argumentam, as propostas não têm sido sequer analisadas e aperfeiçoadas antes de serem submetidas a voto.

Resta um

Os principais estrategistas do xadrez do PT para a sucessão de 2022 já estão convencidos de que se alguma sigla for rifada das três vagas na chapa majoritária governista, essa será o PP.