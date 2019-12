Inter anuncia permanência de diretor e Cerri fica perto do Palmeiras

O Internacional anunciou neste sábado (7) que o diretor-executivo Rodrigo Caetano continuará no clube para a temporada 2020. Segundo o comunicado divulgado pelo time gaúcho, o dirigente recebeu propostas de várias equipes do Brasil, mas preferiu permanecer em Porto Alegre. O Palmeiras era apontado como um dos interessados em seus serviços.



"Tenho por princípio cumprir os contratos por onde passei. Entendo que ainda temos muito a fazer pelo Inter e seguirei o trabalho pelo clube em 2020", disse Caetano. "Comuniquei a diretoria da minha decisão e entrei em contato com os clubes que me procuraram para agradecer pelos convites. Já temos o nosso planejamento em andamento para 2020 e a confiança em fazer um trabalho para que o Inter siga evoluindo na próxima temporada".

Com a negativa de Rodrigo Caetano, o diretor de futebol do Bahia, Diego Cerri, passa a ser o alvo número 1 do Palmeiras. O CORREIO apurou que o acerto entre as partes já estava pré-encaminhado e só dependia da posição do dirigente do Internacional. Cerri, inclusive, viajou para São Paulo na sexta-feira.

O time paulista demitiu Alexandre Mattos, que estava no clube desde 2015 e conduziu o futebol palmeirense nos títulos da Copa do Brasil no mesmo ano e do Brasileirão em 2016 e 2018. Além do diretor, o técnico Mano Menezes também foi demitido no início do mês.