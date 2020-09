Interino testa mudanças no Bahia antes de confronto com o Inter

Enquanto o novo treinador não chega, o Bahia segue se preparando para a partida contra o Internacional, neste domingo (6), às 16h, no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre.

Na manhã desta sexta-feira (4), o elenco tricolor fez o último treino antes do embarque para a capital gaúcha. No estádio de Pituaçu, o técnico interino Cláudio Prates comandou uma atividade técnica voltada para a posse de bola.

Claudinho testou algumas mudanças no time, mas não confirmou a escalação para o confronto com o colorado. Durante o trabalho, o treinador parou a atividade em vários momentos para corrigir o posicionamento.

O certo é que Prates não vai poder contar com o lateral esquerdo Zeca e o volante Ramon. Os dois estão emprestados ao Bahia pelo Inter e não podem entrar em campo por conta de cláusula contratual. O mesmo acontece com o lateral Moisés, que está no time gaúcho, mas ainda tem vínculo com o tricolor.

Por outro lado, o Bahia vai ter os retornos de Gregore e Ronaldo. Os volantes desfalcaram a equipe na rodada passada. Recuperado de um estiramento muscular na coxa, o goleiro Douglas foi para o campo e fez um trabalho específico. O camisa 1 dificilmente terá condições de atuar na partida.

Caso Cláudio Prates não faça grandes mudanças, o Bahia deve iniciar a partida com:

Anderson (Mateus Claus), Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Daniel e Rodrigunho; Rossi, Élber e Gilberto.

Logo depois do treino em Pituaçu, a delegação do Bahia embarcou rumo a Porto Alegre. Neste sábado (5) o time fecha a preparação com um treino no CT do Grêmio.

Com oito pontos, o Bahia inicia a 8ª rodada do Brasileirão na 12ª colocação. Já o Internacional é o líder do torneio, com 16 pontos.