Internado com covid-19, pastor R. R. Soares é intubado

Fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, o pastor R.R. Soares está internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, com covid-19. De acordo com informações do UOL, o missionário chegou ao hospital em Copacabana na sexta-feira (4).

Já de acordo com o jornal A Tribuna, o estado de saúde do evangélico piorou e ele precisou ser intubado neste sábado (5). A unidade de saúde, entretanto, ainda não divulgou o estado de saúde do religioso.

Mesmo com a internação do missionário, suas contas nas redes sociais permanecem com atividade. Na manhã deste sábado (5), por exemplo, uma mensagem foi publicada por volta das 7h com os dizeres: "Algo que ninguém deve fazer é insurgir-se contra os mandamentos do Senhor e atender às tentações enviadas pelo diabo". Um vídeo também foi publicado em seu canal no YouTube.

No ano passado, o pastor vendeu em seu programa de TV uma água “consagrada” por ele em ritual para curar o novo coronavírus. Durante o programa “SOS da Fé”, o pastor garantiu que o líquido possui propriedades “milagrosas” enquanto pedia doações aos fiéis.

De acordo com reportagem do UOL da época, para comprovar a eficácia da “água consagrada”, R. R. Soares criou até um placar no qual mostra os curados por sua oração. Em um dos vídeos sobre o produto, as assistentes do programa reproduzem relatos de supostos curados pela oração, mostrando pessoas de diferentes locais do país que adquiriram a água abençoada por R.R. Soares.

Segundo Ancelmo Gois, o missionário R. R. Soares também tem tido papel importante como “conselheiro” de figuras do governo de Jair Bolsonaro. Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do governo federal, disse que Soares era uma “figura de consulta”.

R.R. Soares e a covid-19

Declarações de R.R. Soares chamaram a atenção desde o início da pandemia da covid-19, quando ele chegou a prometer curas milagrosas para a doença que já matou mais de 470 mil brasileiros. Ele pedia doações para a igreja enquanto anunciava métodos para supostamente livrar os fiéis do coronavírus, incluindo uma oração-comando e a venda de uma "água consagrada".

O pastor tem 73 anos e, portanto, está no grupo prioritário para receber a vacina contra a covid-19. Apesar disto, não há informações sobre se ele chegou a tomar o imunizante ou não.

Quem é R.R. Soares?

Romildo Ribeiro Soares, 73 anos, conhecido como R.R. Soares, cresceu em Muniz Freire, no interior do Espírito Santo, e chegou ao Rio de Janeiro em abril de 1964. Quatro anos depois, passou a se dedicar à igreja. Um programa exibido na antiga TV Tupi, a partir de dezembro de 1977, deu início ao que seu site oficial denomina do "maior trabalho de evangelismo já visto em um canal brasileiro de televisão".

O pastor é próximo do presidente da República, Jair Bolsonaro, o qual já deu várias declarações negando a gravidade da pandemia. Em depoimento à CPI da Covid no mês passado, o ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten informou que R.R. Soares dá "conselhos" ao presidente.

Atualmente, o missionário é dono da RIT TV, uma emissora UHF, e da Nossa TV, operadora de TV paga. Ele tem ainda programas como Show da Fé, que é exibido pela Band e Rede TV!.