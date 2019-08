Internautas comparam sequestro de ônibus no Rio a caso Eloá Pimentel

Foto: Reprodução

Quase 11 anos após seu assassinato, o nome de Eloá Cristina ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (20). Acontece que os internautas estão comparando o sequestro que resultou em sua morte ao caso do homem morto pela manhã no Rio de Janeiro, enquanto mantinha 37 passageiros de um ônibus como reféns.

Em outubro de 2008, a jovem, que tinha apenas 15 anos, teve sua casa invadida e foi mantida em cárcere privado durante mais de 100 horas na cidade de Santo André (SP). À época, alguns especialistas criticaram algumas ações da polícia no sequestro que resultou na morte de Eloá.

Dentre as medidas que poderiam ser tomadas, de acordo com especialistas, estava a presença de um atirador de elite que poderia abater o sequestrador Lindemberg Fernandes Alves. E foi justamente esta atitude tomada pela polícia carioca no sequestro de um ônibus nesta manhã no Rio.

Um homem identificado como Willian Augusto da Silva, de 20 anos, sequestrou um ônibus com 37 passageiros na Ponte Rio-Niterói. Em determinado momento, o sequestrador desceu jogou um casaco para os policiais. Quando ia subir a escada para reembarcar, foi baleado por um atirador de elite e não resistiu.

Além de autoridades, como o presidente Jair Bolsonaro e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, diversas pessoas apoiaram a ação das redes. "Não queremos mais casos como o de Eloá", diziam algumas mensagens nas redes.