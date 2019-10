Internautas confundem Gui com Guimê e xingam MC errado no Instagram

MC Gui e MC Guimê (Foto: Reprodução)

A polêmica envolvendo o vídeo de MC Gui praticando bullying com uma menina na Disney atingiu uma proporção tão grande que está sobrando até para quem não tem nada a ver com a história. Outro MC, o Guimê, está sendo xingado em seu Instagram por causa do nome parecido.

"Vocês estão doidões, só pode", "você está muito mal informado, vai ler o que você quer comentar antes de sair falando groselha por aí" e "se toca, me respeita", foram algumas das respostas que o funkeiro deu a seguidores após ser confundido por seu quase homônimo. Veja alguns prints.

Até alguns seguidores o cantor perdeu por conta da confusão. "Mas depois que você souber que fui eu, volte a seguir pelo menos", respondeu o cantor, entrando na brincadeira.

Polêmica

O nome do funkeiro MC Gui chegou ao topo dos assuntos mais comentados no Twitter no Brasil, no final da tarde desta segunda-feira (21), após um vídeo polêmico. Na gravação, postada pelo próprio cantor nas redes sociais, ele aparece "zoando" o visual de uma garota na Disney. Os internautas o acusaram de praticar bullying com a criança.

"Chegamos na Disney e, mano, olha isso. Gente do céu!", declara Gui, entre risadas enquanto filma a menina. Visivelmente incomodada e sem entender o motivo da "piada", a menina vira o rosto.

Nas redes sociais, a atitude do cantor foi reprovada e a "brincadeira" classificada como de mau gosto.

"Coitada, uma criança vítima de bullying extremamente desconfortável sem nem entender nada", criticou uma internauta.

"Não sei como consegue achar graça constragendo uma criança, que horror", comentou outra. "Sem noção demais", escreveu mais uma.