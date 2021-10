Internautas especulam se Galvão Bueno teria xingado Neymar em áudio vazado: 'Idiota'

Um áudio vazado durante a transmissão do empate entre Brasil e Colômbia chamou a atenção dos internautas na noite deste domingo (10). É possível escutar Galvão Bueno dizer a palavra "idiota" logo após o repórter Eric Faria trazer uma informação sobre Neymar. Ouça:

Eu vivi pra ver o dia que o Galvão esqueceu de mutar o microfone e chamou o Neymar de idiota pic.twitter.com/qwADb8On9f — Cava (@CavaGCN) October 10, 2021

Nas redes sociais, especularam que o idiota em questão se tratasse do próprio craque da Seleção Brasileira.

Tudo aconteceu no final do jogo, valido pelas Eliminatórias da Copa de 2022. Eric, que estava no estádio, informou que Neymar, diferentemente dos demais jogadores, deixou o campo assim que o árbitro apitou pela última vez. Enquanto isso, é possível ouvir alguém, supostamente Galvão Bueno, falando "idiota".

No entanto, não é possível cravar que o comentário seja direcionado ao camisa 10. Mesmo assim, internautas teorizaram uma "treta" entre Neymar e Galvão.

Já outros apontaram o episódio como o "fim do relacionamento" entre Galvão e Neymar.

Até o empresário e influenciador Felipe Neto se surpreendeu com o áudio vazado ao final do jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.