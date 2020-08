Internet não é terra sem lei: regras e desafios das eleições 2020

Se as eleições de 2018 já foram marcadas pela batalha nas redes sociais, imagine então o que será da campanha de 2020. Por força do coronavírus, a propaganda corpo a corpo será evitada ou até mesmo proibida. E é óbvio que todos os esforços irão para a internet.

A partir daí, surgem muitos desafios. Primeiro, que 2018 foi um exemplo de pouca civilidade, com disparos de fake news e conteúdos depreciativos a opositores. Segundo, que a publicidade tradicional, de santinho e ações nas ruas, terá que se reinventar.

Escolha o seu aplicativo favorito para ouvir o nosso podcast:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

Nesse podcast, ouvimos especialistas sobre os limites e as regras eleitorais para a campanha na internet, onde nem tudo é permitido. Além disso, debatemos como o mercado publicitário terá que 'mudar a chave' e focar todas as atenções no meio digital.

As entrevistas são com Jaime Barreiros Neto, professor de Direito da Ufba e analista do TRE-BA; Lucas Ribeiro, advogado especialista em Direito Eleitoral; e Jayme Neto, publicitário e sócio de uma agência de propaganda visual.

Você também pode ouvir no player abaixo ou fazendo o download:

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

>> Clique aqui para ver episódios anteriores do O Que a Bahia Quer Saber