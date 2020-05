Interno do Conjunto Penal de Itabuna testa positivo para covid-19, diz Seap

Um interno do Conjunto Penal de Itabuna, no Sul da Bahia, testou positivo para covid-19. A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (21) pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap). Segundo a pasta, o detento, que não teve o nome nem a idade divulgados, apresentou febre e sintomas respiratórios e, por isso, foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para fazer o teste, que teve resultado positivo.

"Para reforçar o diagnóstico, o interno realizará, como contra-prova, o teste de Swab nasal e assim que sair o resultado a secretaria estará informando a sociedade", disse a Seap, em nota oficial.

Após o primeiro resultado positivo, a Seap decidiu isolar os demais internos que dividiam cela com ele. Segundo a pasta, todos já foram isolados na unidade prisional e estão, até o momento, sem sintomas. O CORREIO questionou a secretaria sobre outras medidas adotadas em relação a visitas na unidade, por exemplo, mas ainda não obteve resposta.

No dia 12 de maio, a Seap confirmou que 31 policiais penais haviam testado positivo para covid-19 e dois deles tinham morrido.