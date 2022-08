'Intolerável', diz presidente de Portugal sobre racismo contra filhos de Ewbank

Depois dos ataques racistas proferidos por uma portuguesa contra filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasse, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, emitiu um pronunciamento oficial sobre o crime cometido no último sábado (30).

O governante declarou que práticas de racismo e xenofobia são “condenáveis e intoleráveis”, bem como devem ser devidamente punidas, “seja qual for a vítima”.

“Não vale a pena negar que há, infelizmente, setores racistas e xenófobos entre nós, mas não se pode, nem deve, generalizar, pois o comportamento da sociedade portuguesa é, em regra, respeitador dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana”, diz o comunicado.

O chefe de governo ressaltou que a sociedade portuguesa é constituída por pessoas das mais variadas origens, e que não há “portugueses puros”.

“Somos todos descendentes de culturas, civilizações e origens muito diversas. Somos todos transmigrantes, todos temos familiares e amigos que vivem ou viveram fora do quadro geográfico físico de um país; tal como tantos que aqui encontram uma melhor vida. E todos somos Portugal".

Entenda

As crianças teriam sido chamadas de "pretos imundos" por uma mulher, em um restaurante no sábado (30). Ela acabou sendo detida em flagrante, mas acabou sendo liberada pela polícia horas depois.

Em um vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver a atriz partindo para cima de uma mulher e ouvi-la chamando de "racista nojenta". Segundo a coluna Léo Dias, pessoas que estavam no local falaram que a mulher disse, se referindo aos filhos de Ewbank, para "tirar aqueles pretos imundos dali". Bruno presenciou tudo.

"Racista nojenta [..] Eu tenho pena de você, porque você não é amada. Você uma nojenta. Você merece um soco, uma porrada na sua cara", diz a atriz, enquanto é contida por um rapaz. Bruno Gagliasso aparece ao lado da esposa sem interferir.

Em nota, a agência de relações públicas, que representa o casal, confirmou que Titi e Bless foram vítimas de racismo.

"Uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também a uma família de turistas Angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outras absurdos proferidos às crianças, tais quais “pretos imundos”", diz o texto.