Invernou total: Salvador tem sensação térmica de 19,6ºC

Invernou total em Salvador. Quem sente muito frio deve ter percebido que a temperatura caiu ainda mais durante a madrugada desta sexta-feira (4). A mínima chegou a 21,8ºC e a sensação térmica chegou a 19,6ºC, segundo informações do Inmet.

De acordo com a meteorologista Cláudia Valéria, apesar da sensação de frio "intenso" para os soteropolitanos, a temperatura está dentro do padrão. "Quando tem algum fenômeno atuando, acaba promovendo algum tempo mais nublado, mais chuvoso, e vem o sistema de alta pressão, acaba tendo esses dias atípicos da estação, mas ainda está no padrão de normalidade", explica.

Fenômenos como frentes frias ocorrem pontualmente todos os anos na primavera e no verão, afirma Cláudia. "Nesse período, a maioria dos dias as temperaturas ficam elevadas, mas esses fenômenos praticamente ocorrem em todos os anos", garante.

Mas a surpresa com esse frio "fora de época" tem motivo. "A gente percebe uma redução porque as mínimas estavam em 23ºC e 24ºC, e muito mais por ter ventos e ter a sensação mais agradável, mas em termos de valores, a redução das temperaturas foi em torno de 2ºC", completa.

A previsão é de mais chuva e ventos no fim de semana. E as temperaturas só devem começar a subir a partir de segunda-feira (7).