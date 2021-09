Investir a longo prazo pode reduzir riscos e aumentar ganhos 

À medida que o hábito de investir, colocando o próprio dinheiro para trabalhar, se populariza entre os brasileiros, mais pessoas se voltam para as alternativas de investimentos a longo prazo. Vantagens como a diversificação da carteira, que pode reduzir os riscos e aumentar os ganhos e, em alguns casos, menor tributação no imposto de renda, as aplicações com prazos mais extensos se apresentam como uma excelente opção para quem não tem pressa de colher os frutos da paciência, porém, assim como qualquer outra modalidade de investimento, demanda cuidados no planejamento para que o sonho não acabe se tornando um pesadelo.

Segundo André Araújo, Head da Filial de Salvador da corretora de investimentos Guide, aplicar recursos a longo prazo não são indicados para quem tem expectativa de ganhos rápidos, por isso é importante estar atento aos objetivos. “Todos nós carregamos questões pessoais que formam a nossa personalidade. O perfil do investidor, apesar de trazer um pouco disso, também reflete o momento de vida e os objetivos que queremos alcançar”, explica.

“Quando se tem um objetivo e planejamento de longo prazo, devemos pensar no investimento numa janela de tempo mais ampla e considerar que quanto mais tempo maior a possibilidade de adotarmos diferentes estratégias”_André Araújo, Head da Filial de Salvador da corretora de investimentos Guide

Com opções que podem mirar o retorno em cinco, 10, 20, 30 anos ou mais, as principais alternativas a longo prazo são os fundos de investimento (renda fixa ou variável), LCI (Letra de Crédito do Agronegócio) e a LCA (Letra de Crédito Imobiliário), CDB (Certificado de Depósito Bancário), Tesouro Direto (pré-fixado e pós fixado), LC (Letras de Câmbio), ações e planos de previdência privada. Com opções para todos os perfis de investidor, as aplicações a longo prazo contemplam dos mais conservadores aos mais arrojados. “Na Guide, nossos Guias querem entender realmente quem são nossos clientes, e se faz necessário reuniões, entrevista, perguntas mais detalhadas... e de todo esse processo é identificado o Perfil. Cabe uma observação: um investidor em fases diferentes muda seu perfil”, aponta.

Na Guide, os Guias buscam identificar o perfil para sugerir as melhores opções de investimento

Acompanhamento

Uma importante parte do sucesso nos investimentos é a orientação correta para evitar riscos desnecessários. Buscando investir para otimizar a renda mensal, o advogado Caio Jatahy conheceu os serviços da Guide por meio de redes sociais e no período de relação com a empresa já tem uma ótima avaliação dos resultados. “Conheci a Guide Investimentos por meio da Priscila Agra. Curioso que sou, pesquisei pela página da Guide e tive o primeiro contato com a missão da empresa: guiar as pessoas para que o dinheiro não limite a vida”, conta. “No mesmo dia, fiz uma reunião com a Assessora Priscila por mais de uma hora, abri uma conta na Guide e transferi todos os meus investimentos para a corretora”, completa.

Esta é a missão da Guide Investimentos

Caio relata que o acompanhamento personalizado vem desmistificando a ideia que entrar no mercado de ações é uma “missão impossível” e as orientações têm sido essenciais para que ele alcance os objetivos. “A experiência com a Guide tem sido simples. Afinal, não é porque o mercado financeiro e de capitais brasileiro é complexo que investir precisa ser difícil. Sinto que a Guide tem a estrutura necessária para orientar todas as minhas decisões financeiras e, melhor: posso contar com Priscila para discutir e montar estratégias customizadas para os diferentes momentos de vida”, relata. “E é nesta troca de experiência com Priscila e com as equipes técnicas da Guide que me desenvolvo como investidor. Definida a estratégia de cada aporte relevante, conto com os aplicativos Guide para efetivar os investimentos”, completa.



