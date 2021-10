Investir para os filhos ajuda a garantir futuro financeiro tranquilo para eles

Investir pensando no futuro dos filhos é uma das estratégias mais adotadas por mães e pais preocupados em garantir uma reserva que pode vir a facilitar uma viagem de intercâmbio, um curso universitário ou até mesmo a compra de um carro, entre tantas outras oportunidades que surgirem quando os pequenos já não forem mais crianças. Isso, sem sacrificar as finanças da família.

De acordo com Mariana Fernandes, assessora de investimentos da corretora Guide, a construção de um futuro mais seguro financeiramente para os filhos passa pelo planejamento. Ainda que as possibilidades sejam muitas, o primeiro passo deve ser a definição de um objetivo.

“O primeiro passo é estabelecer esse investimento e o que ele pode gerar para as crianças, por exemplo: escola, faculdade, compra de um carro, ajudar no início da vida profissional? Feita essa escolha, deve-se fazer o levantamento do valor necessário para cada meta e traçar um planejamento mensal de investimentos ao longo do tempo, até chegar o momento de realizar cada um deles”, afirma.

Para a assessora da Guide, quanto mais cedo iniciar, maiores serão os retornos. “Não existe uma idade específica, mas o quanto antes começar a investir, melhor. O fator tempo é um excelente aliado pois o efeito dos juros compostos, em um período mais longo, tem um crescimento exponencial muito favorável ao investidor”, aponta Mariana.

As opções de aplicação são diversas: tesouro direto, tesouro IPCA, fundos de investimento ou mesmo carteira de ações. Mesmo que a modalidade dependa das metas, algumas alternativas têm tido a preferência dos pais e mães. Uma delas é a previdência privada, por conta da praticidade. “Ela pode, inclusive, ser contratada no nome do filho, mesmo sendo menor. Os investimentos podem ser feitos por meio de aportes únicos ou mensais, com contribuições através de boleto ou débito em conta, gerando assim um fluxo que ajuda na rotina de acumulação”, explica a assessora da Guide.

Segundo Mariana, a oportunidade de construir esse futuro dos filhos através dos investimentos é fundamental para que toda família possa ter mais tranquilidade.

“Naturalmente, à medida que as pessoas vão envelhecendo, vão diminuindo o ritmo de trabalho e o quanto de energia se consegue colocar nisso. Pensar no amanhã hoje é abdicar de um consumo imediato para um maior conforto lá na frente. É buscar proporcionar aos filhos uma boa educação, uma boa iniciação na vida adulta e profissional. É aquela sensação de dever cumprido. De que fizemos a coisa certa”, diz.

Educação financeira

Outra importante estratégia é fazer com que a educação financeira e o conhecimento de poupar e investir se tornem parte da rotina dos jovens desde cedo, trazendo enormes benefícios para a formação. “Quando levamos a educação empreendedora para uma criança, ela tende a desenvolver a relação com o dinheiro de uma outra forma. Além de entender o valor do dinheiro no que está relacionado a tudo no seu dia a dia. Ela cresce com um senso de responsabilidade muito maior. E isso reforça a importância do construir ‘hoje’ o seu futuro”, afirma a executiva.

O objetivo da Guide é propor as melhores formas de investimento. Seu time afiado está preparado para prestar assessoria personalizada



