Invicto há 17 jogos em Pituaçu, Bahia recebe o Grêmio

Já se passaram mais de quatro anos desde aquele 22 de fevereiro de 2015, data em que o Bahia perdeu um jogo no estádio de Pituaçu pela última vez. Pelo Campeonato Baiano daquele ano, o tricolor até abriu o marcador com gol do zagueiro Chicão, mas tomou a virada da Jacuipense e perdeu por 2x1 graças aos gols de Nadson, o Nadgol, e Bruno.

Desde então, o Esquadrão entrou no campo de Pituaçu outras 17 vezes (confira lista de jogos abaixo) e não perdeu mais por lá. Entre Baiano, Copa do Nordeste, Sul-Americana, Série B, Copa do Brasil e Série A, foram 13 triunfos e quatro empates. O aproveitamento geral nesse período é de 84% no estádio, que foi a casa do tricolor entre as temporadas de 2009 e 2013.

Neste sábado (31), às 19h, o Bahia volta ao estádio ‘Pituaço’, como a torcida batizou, para enfrentar o Grêmio, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Série A, o tricolor só venceu um dos últimos três jogos no local. Foi diante do Paraná, quando o time então comandado por Enderson Moreira contou com dois gols de Vinícius para ganhar por 2x0.

Além do triunfo contra o Paraná, pelo Brasileirão, o Bahia empatou outras duas vezes. Em 2017 ficou no 1x1 frente ao Avaí e, no ano passado, fez sua despedida da temporada empatando por 0x0 em uma tarde chuvosa. Naquele dia, a torcida clamou pela permanência do atacante Gilberto, que ainda não sabia se renovaria contrato.

Bahia e Grêmio não são equipes desconhecidas para os dois treinadores do jogo de logo mais. Se Roger Machado ganhou os holofotes nacionalmente graças a sua passagem pelo time gaúcho em 2016, Renato Gaúcho também já viveu de perto o Bahia, quando treinou o time em 2010 - ano em que o tricolor subiu para a Série A. Renato não foi o treinador daquela campanha: deixou o Bahia no início da Série B justamente para comandar... o Grêmio.

A partida vale muito para as duas equipes. O Bahia tenta se consolidar na parte de cima na tabela, manter sua invencibilidade dentro de casa e, se vencer, pode até beliscar um lugar na zona de classificação à Libertadores do próximo ano. O time de Roger vai com força total e ainda ganha os reforços de Shaylon e Ezequiel, que ficaram de fora do último jogo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. O primeiro, por força contratual, o segundo porque já disputou a competição por outra equipe.

Roger Machado observa Shaylon, um de seus reforços para jogo contra o Grêmio (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Do outro lado, o Grêmio vem desfalcado de nomes como Kannemann, Everton, Luan, Paulo Miranda e Alisson, mas precisa vencer para não se afundar na zona de rebaixamento - os gaúchos estão na 18ª colocação, com cinco pontos até aqui.

O embate contra o Grêmio marca a despedida de Bahia e torcida antes da pausa para a Copa América. Depois, o time ainda faz dois jogos fora de casa, contra Ceará e Internacional, antes do elenco ganhar uma pequena folga decorrente da competição continental.

Cerca de 5 mil ingressos foram colocados à venda para o jogo deste sábado (31). Isso por conta da quantidade de sócios com acesso garantido que o clube já tem. Os bilhetes são vendidos por R$ 60 a inteira, R$ 30 a meia e podem ser comprados pelo arenafontenova.com.br, Balcão de Ingresso dos shoppings da Bahia e Paralela, além da loja Turma Tricolor, no Multishop Boca do Rio. A bilheteria do estádio abre às 17h.

Ingressos

Bilheterias de Pituaçu – A partir das 17h

Internet – Até 12h

Balcão de Ingressos – Shoppings da Bahia e Paralela – 9h-12h

Balcão de Ingressos – Shopping Bela Vista (Exclusivo para torcida visitante) – 9h-12h

Turma Tricolor – Multishop Boca do Rio – 8h-12h

Confira os últimos jogos do Bahia no Pituaçu:

2015

Jacuipense 1x2 Bahia (Campeonato Baiano | 22/02/2015)

Galícia 0x5 Bahia (Campeonato Baiano | 15/03/2015)

Bahia 4x1 Mogi Mirim (Série B | 15/05/2015)

Bahia 2x0 Paysandu (Copa do Brasil | 22/07/2015)



2016

Juazeirense 2x3 Bahia (Campeonato Baiano | 31/01/2016)

Fluminense de Feira 0x2 Bahia (Campeonato Baiano | 09/04/2016)

Bahia 3x0 CRB (Série B | 10/06/2016)

2017

Bahia 2x0 Jacobina (Campeonato Baiano | 26/01/2017)

Bahia 2x0 Moto Club (Copa do Nordeste | 04/02/2017)

Bahia 6x0 Bahia de Feira (Campeonato Baiano | 08/02/2017)

Bahia 2x1 Juazeirense (Campeonato Baiano | 19/02/2017)

Atlântico 0x3 Bahia (Campeonato Baiano | 05/04/2017)

Bahia 1x1 Avaí (Série A | 16/07/2017)

2018

Bahia 0x0 Fluminense de Feira (Campeonato Baiano | 27/01/2018)

Bahia 0x0 Botafogo-PB (Copa do Nordeste | 03/05/2018)

Bahia 2x0 Atlético Cerro-URU (Copa Sul-Americana | 25/07/2018)

Bahia 2x0 Paraná (Série A | 13/10/2018)

Bahia 0x0 Cruzeiro (02/12/2018)

