Invicto há oito jogos, Vitória decide vaga na Copa do Brasil

Invicto. Assim o Vitória quer se manter diante do Rio Branco-ES, na Copa do Brasil. No Barradão, o rubro-negro disputa com o time capixaba uma vaga na terceira fase do torneio nacional, nesta quarta-feira (7), às 19h, quando tentará ampliar a atual invencibilidade. Já são oito jogos sem perder. A única derrota na temporada foi lamentada há um mês, contra o Ceará: 3x1 pela Copa do Nordeste, no Castelão.

De lá pra cá, o Leão comemorou os triunfos contra Águia Negra e Bahia. Depois acumulou cinco empates seguidos, com Bahia, Sampaio Corrêa, CRB, Confiança e Bahia de Feira. No último domingo, voltou a vencer contra o Treze, por 3x1.

Diante do Rio Branco-ES, mais do que manter a invenciblidade, a equipe precisa vencer a segunda partida consecutiva. É que nesta fase da Copa do Brasil, disputada em uma partida só, a única vantagem do Vitória, conquistada através de sorteio, é jogar em casa. Quem vencer avança na competição e, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

“A gente tem que manter essa invencibilidade, mas agora com resultados positivos. Passei para os atletas a importância desse jogo para o nosso clube, é uma valorização muito grande financeira que pode vir a ajudar muito. É dentro disso que a gente está trabalhando o elenco para que possa ter uma vitória. A gente sabe da importância que é muito grande para a vida do clube no momento”, afirmou o técnico Rodrigo Chagas.

Se eliminar o Rio Branco, o Vitória receberá R$ 1,7 milhão. Na primeira fase, após bater o Águia Negra, o rubro-negro recebeu R$ 675 mil como premiação. Na ocasião, o Leão tinha a vantagem do empate e venceu a equipe do Mato Grosso do Sul por 1x0, com gol de David, no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, dia 9 de março. Por participar do torneio, o clube já tinha recebido R$ 560 mil.

O Rio Branco recebeu o mesmo até aqui e também está de olho na nova bolada. O representante do Espírito Santo conseguiu o feito inédito de chegar à segunda fase da Copa do Brasil e quer continuar fazendo história. Na primeira fase, venceu o Sampaio Corrêa por 2x1, de virada e com um jogador a menos.

Por isso, Rodrigo Chagas prega atenção total com o oponente, integrante da Série D do Campeonato Brasileiro. “A gente tem que ter um cuidado maior seja qual for o adversário, independente do conhecimento dele no cenário nacional. Dentro daquilo que a gente já estudou, sabe que é uma equipe muito técnica, com bastante jogo apoiado”, declarou Chagas, que já sabe com o que e com quem precisa se preocupar.

“É uma mescla com jogadores experientes, como Paulinho, um atleta que passou por aqui. É um jogador que é o principal articulador da equipe deles. É uma equipe que tem um jogo apoiado muito bom, muitos jogadores tecnicamente de qualidade, nas transições tanto ofensiva quanto defensiva um equilíbrio muito bom”, elogiou.

Os times

Rodrigo Chagas vai promover uma mudança no Vitória. Gabriel Bispo não jogou contra o Treze, pela Copa do Nordeste, porque estava suspenso e retorna diante do time capixaba. Cedric, que atuou como volante, será mantido.

“Acho que a única mudança que vamos ter é o retorno do Bispo. E a manutenção do Cedric ali por dentro”, confirmou o treinador. “Acho que nesse momento é a equipe que a gente pensa em entrar com bastante competitividade, agressividade dentro do jogo, atitude. Tenho certeza que a equipe vai se sair muito bem”, projetou.

Com isso, Maykon Douglas é quem perde a posição e volta a ser opção entre os reservas. Expulso diante do Águia Negra na primeira fase, João Pedro cumprirá suspensão. Guilherme Rend, que se recupera de lesão, continua indisponível.

O Vitória vai a campo com Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Marcelo Alves e Pedrinho; Gabriel Bispo, Cedric e Alisson Farias; David, Vico e Samuel.

Já o Rio Branco chega a Salvador desfalcado de dois jogadores que chamaram atenção no jogo da classificação na primeira fase. O volante Esley foi expulso contra o Sampaio Corrêa e o atacante Edu Capetinha, autor de um dos gols, está lesionado.

Outro desfalque é o técnico Andre Visser. O alemão se afastou para tratar sequelas deixadas pela covid-19, que ele contraiu em março. A função ficará com o preparador físico Wesley Martinelli porque o auxiliar Flávio Augusto está suspenso.

Contratado recentemente, o atacante Rafael Castro, que jogou no Fluminense de Feira no ano passado e por último defendeu o Macaé-RJ, está pronto para estrear.





Todos os resultados do Vitória na temporada 2021:

17/02 - Unirb 3x3 Vitória - Campeonato Baiano

24/02 - Atlético 1x2 Vitória - Campeonato Baiano

27/02 - Vitória 2x0 Santa Cruz - Copa do Nordeste

06/03 - Ceará 3x1 Vitória - Copa do Nordeste - ÚNICA DERROTA

09/03 - Águia Negra 0x1 Vitória - Copa do Brasil

13/03 - Vitória 1x0 Bahia - Copa do Nordeste

17/03 - Bahia 0x0 Vitória - Campeonato Baiano

20/03 - Sampaio Corrêa 1x1 Vitória - Copa do Nordeste

24/03 - Vitória 1x1 CRB - Copa do Nordeste

27/03 - Confiança 0x0 Vitória - Copa do Nordeste

31/03 - Bahia de Feira 1x1 Vitória - Campeonato Baiano

04/04 - Vitória 3x1 Treze - Copa do Nordeste