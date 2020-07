Invicto, Vitória avança às quartas de final da Copa do Nordeste

Depois de mais de quatro meses longe dos gramados, o Vitória alcançou o primeiro objetivo do recomeço da temporada. O rubro-negro vai disputar as quartas de final da Copa do Nordeste. A classificação foi confirmada na noite desta quarta-feira (22) após empate em 1x1 com o Botafogo-PB, no Joia da Princesa, em Feira de Santana.

O jogo marcou a estreia do técnico Bruno Pivetti à beira do campo e a de Jordy Caicedo em 2020. Recuperado de lesão, o equatoriano assinou o gol do Leão e Lohan o do adversário.

Foi o quinto empate do Vitória na competição, que avançou à próxima fase invicto e na 3ª colocação do Grupo B, com os mesmos 14 pontos do líder Confiança, que tem mais triunfos, e do vice-líder Ceará, que marcou mais gols, e será o adversário do rubro-negro nas quartas de final.

O NOME DO PRIMEIRO TEMPO

Ele ficou sete meses longe dos gramados e tratou de matar a saudade das redes em seu primeiro jogo na temporada. Jordy Caicedo passou por cirurgia no púbis e usou o tempo extra da paralisação dos campeonatos para se recuperar. O tempo de inatividade não comprometeu a pontaria o equatoriano acertou a meta na primeira finalização diante do Botafogo-PB.

Garçom do time, Thiago Carleto deu a quinta assistência na temporada. De longe, o lateral esquerdo levantou a cabeça, encontrou Jordy dentra da área e cruzou na medida. O camisa 9 do Leão subiu certo e, de cabeça, abriu o placar no Joia da Princesa, aos oito minutos da etapa inicial.

MAIS DOIS DESTAQUES

Além de Jordy Caicedo, outro atacante do Vitória se destacou no primeiro tempo do jogo. De fora da área, Alisson Farias chutou a gol duas vezes. Primeiro, mandou por cima do travessão. Depois, exigiu boa defesa do goleiro Felipe.

Na defesa, o goleiro Ronaldo foi fundamental em um lance do jogo. Ele evitou o empate do Botafogo-PB após falha do zagueiro João Victor. O defensor rubro-negro entregou a bola nos pés de Rodrigo Andrade e ele rapidamente serviu Lohan. De cara para o gol, o centroavante da equipe paraibana bateu de primeira, mas viu o arqueiro do Leão sair melhor na foto.

QUEDA DE RENDIMENTO NO SEGUNDO TEMPO

Se o Vitória imprimiu velocidade, encontrou espaços e dominou as ações no primeiro tempo, o rubro-negro baiano não conseguiu manter o ritmo na etapa final. Perdido em campo no começo do jogo, o Botafogo-PB equilibrou as ações no segundo tempo e chegou a ser superior dentro das quatro linhas em alguns momentos.

O esforço da equipe paraibana foi recompensado aos 17 minutos, quando Lohan se redimiu do gol perdido no primeiro tempo e igualou o marcador do Joia da Princesa. Juninho foi pra cima de Thiago Carleto e cruzou na medida para o centroavante. Ele superou os zagueiros rubro-negros e, dessa vez, botou Ronaldo para buscar a bola no fundo da rede.

Melhor em campo após o empate, o Botafogo-PB teve chance de vencer o jogo, quando Rodrigo Andrade mandou de fora da área e exigiu boa defesa do goleiro Ronaldo.

CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL DO NORDESTÃO

Fortaleza x Sport

Ceará x Vitória

Bahia x Botafogo-PB

Confiança x Santa Cruz