Ipec: Lula chega a 48% dos votos e Bolsonaro permanece com 31%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem uma vantagem de 17 pontos percentuais para o presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (26).

O petista tem 48% das intenções de voto. Bolsonaro tem 31%. A distância entre os dois candidatos é a maior registrada na série do instituto. Lula estava 12 pontos à frente de Bolsonaro em agosto.

Lula oscilou um ponto para cima em relação à última pesquisa, quando tinha 47% dos votos. Bolsonaro se manteve com o mesmo percentual. Nos últimos quatro levantamentos, o atual presidente marcou os mesmos 31%.

Com apenas os votos válidos, sem brancos e nulos e indecisos, Lula marca 52%, contra 34% de Bolsonaro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou menos.

Segundo a pesquisa, Ciro Gomes, do PDT, tem 6% das intenções de voto, um ponto a menos, e está empatado tecnicamente com Simone Tebet, do MDB, preferida de 5% do eleitorado.

Soraya Thronicke (União) e Felipe D'Avila (Novo) têm 1% das intenções de voto cada. Os demais candidatos não pontuaram. De acordo com o levantamento, 4% dos eleitores dizem que irão votar nulo ou em branco e outros 4% ainda estão indecisos.

Rejeição e segundo turno

Entre os eleitores, 51% não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro, um ponto a mais que no último levantamento. O ex-presidente Lula é rejeitado por 35%, dois pontos a mais. Ciro Gomes tem 14% de rejeição, enquanto Tebet e Soraya Thronicke marcam 6%.

Já em um cenário de segundo turno, o Ipec aponta que Lula tem 54% dos votos, contra 35% do atual presidente.

Segundo a pesquisa, 83% dos eleitores dizem já estar decididos sobre o voto para presidente. Os que dizem que ainda podem mudar de voto são 17%.

A pesquisa Ipec ouviu 3.008 eleitores entre os dias 25 e 26 de setembro e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos com um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela "TV Globo" e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01640/2022.