iPhone 6, iPhone 6 Plus e iPhone 5s não vão receber o novo iOS

A Apple anunciou na segunda seu novo sistema operacional, o iOS 13, que por enquanto ainda está liberado apenas para desenvolvedores. A novidade representa o fim das atualizações para o os iPhones 6, 6 Plus e 5s, que não receberão o novo sistema. Também ficaram de fora iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air.

A empresa não oferece atualizações de segurança para versões antigas do iOS, salvo exceções para casos muito graves. Com o tempo, alguns aplicativos podem passar a exigir novas versões do sistema, ficando incompatíveis para o iOS 12, mas isso ainda deve demorar.

O iPhone 5s foi lançado em 2013, saindo com o iOS 7 - recebeu, portanto, cinco grande atualizações de sistema. Já o iPhone 6 e o 6 Plus chegaram em 2014, com quatro updates.

Com o mesmo processador do 6S, o iPhone SE está na lista dos gadgets que receberão a atualização.

Tablets

Na lista dos tablets, três modelos encerram esse ano seu ciclo de atualização. O iPad agora tem um sistema próprio, chamado de iPadOS. Mas iPad Air, iPad mini 2 (lançados em 2013) e mini 3 (lançado em 2014) ficaram defora. Os três têm processador A7 e tela retina.

Veja a lista de dispositivos que vão receber o iOS 13:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7ª geração)

Recebem o iPadOS:

iPad Pro (todos os modelos)

iPad de 5ª geração (2017)

iPad de 6ª geração (2018)

iPad Air 2

iPad Air (2017)

iPad Air (2019)

iPad Mini 4

iPad Mini (2019)