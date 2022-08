Irã culpa Salman Rushdie e apoiadores por atentado sofrido pelo escritor

O governo iraniano se pronunciou oficialmente pela primeira vez, nesta segunda-feira, 15, sobre o ataque sofrido pelo escritor anglo-indiano Salman Rushdie. De acordo com o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do país, o autor de "Os Versos Satânicos" e seus apoiadores são os únicos responsáveis pelo atentado.



"Nós não culpamos, ou reconhecemos digno de condenação, ninguém, exceto ele mesmo e seus apoiadores", disse o porta-voz do Ministério, Naser Kanani, acrescentando que o escritor insultou a "santidade do islã" e cruzou os limites de mais de meio bilhão de muçulmanos.



O governo do Irã também negou qualquer ligação com o agressor que esfaqueou o escritor britânico Salman Rushdie. "Negamos categoricamente qualquer relação entre o agressor e o Irã", e "ninguém tem o direito de acusar a República Islâmica", disse Naser Kanani. Ele acrescentou que o Irã "não tinha nenhuma outra informação além do que a imprensa americana informou.''



Esfaqueado pelo americano Hadi Matar enquanto participava de uma palestra no Estado de Nova York, Rushdie ficou gravemente ferido no episódio. No sábado, 13, o escritor foi extubado, segundo Andrew Wylie, agente de Rushdie. Ele apresenta melhora significativa e deve restabelecer o movimento da mão, apesar de os nervos do braço terem sido afetados pelo ataque. Rushdie teve o fígado atingido e também pode perder um olho.



A obra de Rushdie fez com que ele se tornasse alvo de ameaças de morte no Irã desde a década de 1980. O livro "Os Versos Satânicos" de Rushdie é proibido no país desde 1988. Muitos muçulmanos consideram a história uma blasfêmia.



Um ano depois, o falecido líder do Irã, o aiatolá Ruhollah Khomeini, emitiu um edito, pedindo a morte de Rushdie. Uma recompensa de mais de US$ 3 milhões também foi oferecida para quem tirasse a vida dele. O escritor passou cerca de dez anos sob proteção policial e vivendo na clandestinidade. Ele mora nos EUA desde 2000.



O ataque

Rushdie, de 75 anos, foi esfaqueado na sexta-feira, 12, enquanto participava de um evento no oeste de Nova York. Neste domingo, 14, o escritor apresentou melhoras, conforme informações do agente literário Andrew Wylie. Seu agressor, Hadi Matar, de 24 anos, se declarou inocente das acusações do ataque por intermédio de seu advogado. (Com agências internacionais).