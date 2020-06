Irã emite mandado de prisão contra Trump e pede ajuda da Interpol

O Irã emitiu, na manhã desta segunda-feira (29/06), um mandado de prisão contra o presidente dos Estados Unidos Donald Trump. O documento também inclui uma série de oficiais norte-americanos apontados como mandantes do ataquede drone que resultou na morte do general iraniano Qassem Soleimani, no Iraque, em janeiro deste ano.

De acordo com reportagem da TV Al Jazeera, o procurador Ali Alqasimehr, do Irã, informou que Trump, junto a outros 30, são acusados de participar na morte de Qassem Soleimani e responderão por “assassinato e terrorismo”.

O representante do Irã não mencionou outros nomes além do presidente da maior potência do mundo. Alqasimehr destacou, porém, que o país persa irá continuar o processo mesmo depois que Trump deixar a presidência norte-americana.

Até a publicação desta reportagem, a Interpol, cuja sede fica em Lyon, na França, não havia respondido à solicitação iraniana.