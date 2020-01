Irã nomeia novo comandante que substituirá Qassem Soleimani

O Irã já tem um novo comandante da Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária iraniana. Neste sábado (4), o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, nomeou o major-general Esmail Qa'an para substituir Qassem Soleimani, morto na noite de quinta-feira (2) após um ataque aéreo comandado pelos Estados Unidos.

“Após o martírio do glorioso general Qassem Soleimani, nomeio o brigadeiro-general Esmail Qaani comandante da força Quds", declarou Khamenei em comunicado publicado em seu site oficial. “Qa'ani serviu por anos ao lado de Soleimani. Tem sido um dos comandantes mais importantes da Defesa Sagrada e serviu com o comandante mártir por muitos anos”, acrescentou.

A unidade militar agora comandada por Esmail é considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos, e é responsável por administrar as operações do Irã no exterior.

A nomeação de Qa'ani ocorre enquanto os líderes iranianos prometem vingança ao país americano. O brigadeiro-general Ramazan Sharif, porta-voz da Guarda Revolucionária, disse inclusive que os EUA receberão "uma resposta esmagadora".

Em uma entrevista à TV estatal Press TV, Sharif disse que a morte de Soleimani "fortalecerá ainda mais essa frente de resistência" e "não interromperá a luta dos muçulmanos contra americanos e sionistas ... na verdade, injetou sangue novo".a