Jota Amâncio e Neymar (Foto: Redes sociais)

O jogador Jota Amâncio, considerado o irmão de criação do também jogador Neymar Júnior, está circulando pela capital baiana. Hoje à noite, ele irá jantar com o empresário João Meirelles Neto no restaurante Soho, na Bahia Marina.

Jota e Neymar se conhecem desde os 13 anos, quando começaram a treinar juntos nas categorias de base do Santos. A proximidade fez com que o pai de Neymar, Neymar da Silva Santos, levasse Amâncio para morar com a família.