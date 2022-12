Irmãos em moto morrem em batida de moto e carreta na BR-116

Dois irmãos morreram em um acidente na BR-116, em Vitória da Conquista, na noite da quinta-feira (8). Eles estavam em uma moto que bateu em carreta. Não houve outros feridos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia na hora do acidente. Wettina Luz, 33 anos, e Antônio Luz, 31, morreram no local.

A via ficou cerca de uma hora interditada, funcionando no sistema pare e siga, com liberação parcial nos dois sentidos. A situação já estava normalizada nessa sexta.

Os dois irmãos moravam na zona rural de Poções, para onde retornavam quando aconteceu o acidente. Os corpos foram encaminhados ao departamento de Polícia Técnica (DPT) de Conquista. Não há informações sobre o sepultamento.