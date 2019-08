Irritado com perguntas, Bolsonaro diz que 'ganhou, porra' e se compara a Johnny Bravo

O presidente Jair Bolsonaro se irritou com jornalistas, nessa segunda-feira (5), durante a inauguração de placas solares em Sobradinho, no Norte baiano, e afirmou, entre xingamentos, que a eleição acabou, após ser questionado sobre a indicação do filho Eduardo Bolsonaro para ser o embaixador do Brasil nos EUA.

"Vamos parar com essa bobagem, a campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei! A imprensa tem que entender que eu ganhei. Eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra! Ganhou, porra! Vamos entender isso", afirmou ele, visivelmente exaltado.

A comparação é com o personagem de desenho animado Johnny Bravo, personagem musculoso e muito vaidoso que fez sucesso nos anos 90. Bolsonaro afirmou que o trabalho da imprensa tem sido "excelente", mas que tem que entender que a eleição acabou.

Mais tarde, ele postou no Twitter uma foto de Johnny Bravo (ver abaixo). A comparação com o personagem foi um dos assuntos mais comentados no Twitter, nessa segunda.