Irritado, homem chuta viatura e avança em agentes da Transalvador; vídeo

Um pedestre que andava pela região da Avenida Lucaia, na tarde da segunda-feira (4), partiu para cima de um agente da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Apesar de não ter chegado a agredi-lo fisicamente, o homem chega a chutar o carro da autarquia.

De acordo com a Transalvador, as agressões começaram quando o pedestre que atravessava a via, se esbarrou em uma tela de proteção e sinalização de obras, que ocorrem na região desde o início do ano para a implantação do Trecho 2 do BRT.

Por ter se esbarrado, ele se dirigiu à viatura do órgão de trânsito e começou a proferir insultos aos servidores que estavam no local. Um dos agentes de trânsito pegou um bastão retrátil para se proteger.

O cidadão também chutou a viatura da Transalvador. Ao notar que os agentes de trânsito pediam o apoio dos colegas pelo rádio, o homem se afastou do local e foi embora.

Através de nota, a Transalvador repudiou "demonstrações violentas como esta", e afirmou que preza pelo respeito aos seus agentes de trânsito e aos demais servidores que estejam no exercício de sua funções.