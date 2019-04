Isaura promete se manter ativa caso não seja eleita: 'Vou lutar'

Primeira mulher a se candidatar à presidência do Vitória, Isaura Maria chegou cedo ao Barradão e foi a primeira entre os cinco candidatos a votar. Apesar de saber que não está no foco da disputa, ela se mostrou empolgada com o pleito.

“Chegou o grande dia, a gente vai disputar. Agora, fico triste com o torcedor rubro-negro chamando uma pessoa que foi o mal do Vitória. No final da eleição vou ver o que vai dar, mas o torcedor do Vitória tem que crescer. Ele tem que evoluir na sua cabeça", afirmou a candidata, referindo-se ao também candidato Paulo Carneiro.

"Me disseram: 'Dona Isaura, o candidato é aquele que tem mais condições de ser presidente'. Perguntei: 'Por que ele está desempregado? Por que não está no mercado? Por que quer entrar no Vitória?', completou.

Isaura prometeu se manter ativa e atenta às questões rubro-negras mesmo caso não seja eleita. "O Vitória tem que ser respeitado. O Vitória não é chacota, não é cabide de emprego. Temos que aprender a respeitar o torcedor. Fico triste, mas não pense que eu não sendo eleita vou deixar o Vitória. Vou ser uma fiscal ferrenha, não vou deixar como deixei esse tempo todo, confiando. Vou brigar, lutar. As perguntas são feitas para mim porque sou mulher. Mas não vejo nenhum com mais capacidade que nós mulheres. Quero que respeite o nosso clube”, declarou.