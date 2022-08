Isis Valverde é dispensada da Globo após 17 anos

Mais uma atriz saiu da grade fixa de atores da Globo. Desta vez, Isis Valverde foi dispensada pela emissora após prestar serviços por 17 anos. Nesta segunda-feira (1°), a famosa, de 35 anos, fez um texto em sua rede social para agradecer pelo tempo em que conseguiu amadurecer na empresa.

Na publicação, ela colocou várias fotos de personagens importantes que passaram por sua vida e pela televisão de vários brasileiros. A artista entrou na Globo em 2005, através de um teste para a novela Belíssima. No entanto, sua primeira aparição veio com Ana do Véu, em Sinhá Moça, em 2006.

"Nunca pensei que estaria pronta pra essa 'carta aberta'. Mas, a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos! Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola pra mim", iniciou Isis no Instagram.

"[A Globo foi] Um lugar onde cresci em segurança! Naquela casa fiz amigos, construí afetos e colhi bons frutos. Foram 17 anos ao lado de vocês, anos de aperfeiçoamento e amadurecimento da minha arte, que ainda tem um longo caminho a percorrer. Hoje, só tenho palavras para agradecer", escreveu.

Isis fez uma participação em Paraíso Tropical e teve destaque em Beleza Pura, em 2008. Caminho das índias, interpretando Camila, jovem brasileira que se apaixonou por um indiano, também teve seu sucesso. Pouco depois, fez Marcela, em TiTiTi. Apareceu em Avenida Brasil, como Suellen.

Em 2013, conseguiu uma série só para ela, chamada de O Canto da Sereia, baseada no livro de Nelson Motta e gravado em Salvador. Logo depois, Isis fez Sandra, em Boogie Oogie (2014), Ritinha em A Força do Querer, e Amor de Mãe, como Betina.