Itália: queda de teleférico mata ao menos 12 pessoas

Ao menos 12 pessoas após um acidente com teleférico na cidade de Stresa, na Itália. O bonde transportava 11 pessoas ao todo, incluindo crianças. Dois meninos de 5 e 9 anos, foram levados em estado grave para um hospital de Turim, informou a agência de notícias ANSA.

O teleférico ficou totalmente destruído a após a queda. "O bonde do teleférico caiu de um ponto relativamente alto e caiu em uma área próxima ao bosque. Agora, está substancialmente destruído no chão", disse o socorrista Walter Milan.

As primeiras informações apontam que a cabine estava próxima ao último poste da estrutura por volta das 13h (hora local), em um dos pontos mais altos do trajeto. Dados preliminares indicam que um cabos se rompeu e provocou a queda.

O teleférico chega a atingir 1.491 metros de altura e o trajeto dura cerca de 20 minutos entre o lago de Stresa e o Mottarone. Ele havia sido reaberto ao público no dia 24 de abril, após permanecer fechado por meses por conta das restrições sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19.

O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, lamentou o acidente. "Soube com profunda dor a notícia do trágico incidente no teleférico Stresa-Mottarone. Exprimo condolências de todo o governo às famílias das vítimas, com um pensamento especial às crianças que ficaram gravemente feridas e aos seus familiares", disse em nota Draghi.