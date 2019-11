Itapuã terá apresentação gratuita da Orquestra Afrosinfônica nesta sexta (22)

Quem quiser passar ma tarde em Itapuã nesta sexta-feira (22), pode esticar um pouquinho o programa e curtir uma apresentação gratuita da Orquestra Afrosinfônica. O grupo realizará um concerto gratuito nesta sexta-feira (22), às 20h, na Praça Dorival Caymmi.

O Maestro Ubiratan Marques será responsável pela regência da apresentação, que contará com a participação do bloco afro Malê Debalê. Quem for ao local poderá conferir algumas novidades, como os quatro novos arranos criados para o evento.

A música “1835”, que é uma abertura instrumental composta por Marques para a entrada do Malê ao show, homenageia os negros muçulmanos contra o sistema escravocrata brasileiro no ano de 1835 em Salvador, que ficou conhecido como a Revolta dos Malês.

As outras três músicas são “Malê Debalê”, parceria de Edil Pacheco e Paulo César Pinheiro; "Buscando outra sociedade", de Juraci Tavares e Luiz Bacalhau; e “Refavela”, de Gilberto Gil, cantor que será homenageado pelo bloco afro no Carnaval 2020.

A apresentação é a primeira de uma série de concertos patrocinados pelo Programa Petrobras Cultural que rodarão outras cidades brasileiras. Em Salvador, o concerto celebra o Novembro Negro e tem apoio da Prefeitura, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur), com realização da ONG Casa da Ponte.