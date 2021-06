ITS Brasil anuncia serviço de banda larga residencial para Salvador e RMS

A empresa ITS Brasil , uma das maiores provedoras de internet do Nordeste, divulgou o lançamento do novo serviço ITS Fibra +, que oferecerá banda larga residencial para Salvador e Região Metropolitana. O anúncio foi feito durante a live do cantor Bell Marques, garoto-propaganda da empresa.

"Seguimos com o propósito de valorizar cada vez mais o mercado da Bahia, com excelência em serviço e atendimento. Internet de qualidade é muito mais do que um simples produto, é garantia de estabilidade no mercado, por permitir novos modelos de negócios e indústrias e melhores condições de trabalho tanto para as empresas quanto para os trabalhadores", afirma Daniel Landim, CEO da ITS Brasil.

Com isso, a empresa passa a atender o consumidor final também no âmbito residencial, com propostas comerciais a partir de R$109,90 (200 MB).

Sobre a empresa

A empresa baiana é a maior operadora especializada no atendimento do setor corporativo no Nordeste, com 17 anos de atuação. Possuem uma rede de Fibra Óptica DWDM em Anel com mais de 2.100 km, que cobre uma região responsável por 55% do PIB baiano, entre empresas de médio, grande porte, provedores de internet e operadoras e governo.