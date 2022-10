Ituano vence e reduz distância para o Bahia na Série B; veja a classificação

O complemento da 32ºª da Série B não foi positivo para o Bahia. O Ituano venceu o CRB,por 1x0, em casa, e pulou da 8ª para a 5ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão. O time paulista reduziu a distância para o Esquadrão, 3º colocado, para cinco pontos.

Antes do duelo entre Ituano e CRB, a diferença do tricolor para o primeiro time fora do G4 - até então o Londrina -, era de seis pontos. Com a derrota para a Chapecoense, o Esquadrão perdeu a chance de abrir distância na luta pelo acesso, já que Grêmio (vice-líder) e Vasco (4º colocado) tropeçaram na rodada.

Veja a tabela da Série B

Classificação fornecida por SofaScore LiveScore

A derrota por 3x1 em Chapecó também resultou na demissão do técnico Enderson Moreira. Pressionado pela sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileirão, o treinador foi desligado do cargo. O Esquadrão busca anunciar nas próximas horas um novo comandante.

Enquanto um novo treinador não chega, o português Bruno Lopes, auxiliar fixo do clube, assumiu os trabalhos. O elenco está em Campinas-SP, onde se prepara para o duelo contra o Novorizontino, nesta terça-feira (4), em Novo Horizonte, no interior paulista.