Ivete e Carlinhos Brown emocionam em live pela paz da Mansão do Caminho; reveja

Realizado há 22 anos, o "Movimento Você e a Paz", iniciativa do líder espírita Divaldo Franco, ganhou uma versão diferenciada nesse sábado, 19, bem própria para esses tempos de pandemia. Uma live transmitida pelos perfis da Mansão do Caminho no Youtube, Facebook e Instagram finalizou a iniciativa, que teve início em 24 de outubro, em cidades no estado de Santa Catarina, Maranhão e São Paulo.

Com mais de 140 mil visualizações, esse ano, o evento contou com as participações de Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Nando do Cordel e foi apresentado pelo jornalista, escritor e apresentador do Jornal da Manhã (TV Bahia), Ricardo Ishmael. Como todos os anos, a iniciativa- que tem como proposta congregar pessoas das mais diversas religiões- trouxe lideranças religiosas e sociais que destacaram a importância da paz, especialmente num momento de tantas incertezas e violências.

A cantora Ivete Sangalo abriu a noite cantando Quando a Chuva Passar e fez questão de ressaltar que, por mais que estejamos num tempo escuro, há uma esperança de tempos melhores. A cantora baiana foi agraciada em 2018 com o prêmio Você a Paz, como personalidade física que se doa.

"Honra máxima. Um encontro para falar de paz e emanar harmonia e muito amor. Quanta serenidade deste homem que se doou em benefício de tantos. Professor Divaldo Franco, quanta gratidão no meu coração. A sua mensagem e obra nos animam a praticar o verbo “paz”, agredeceu Ivete, pelas redes sociais após sua participação.

Esse ano, o premiado foi Carlinhos Brown, fundador da Associação Pracatum que, em 25 anos, beneficiou mais de 12 mil 800 jovens. O cacique do Candeal agradeceu a oportunidade e disse que a premiação era um espelho para outras tantas pessoas.

Reveja:

Na categoria Instituição que realiza, foi agraciado o Lar do Amanhã, fundada por Nando Cordel, há quase 30 anos, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Na categoria empresa que viabiliza, foram agraciadas o Atacarejo e o Assaí Atacadista.

Durante a live, lideranças fizeram questão de deixar mensagens reforçando a importância da iniciativa. O padre Lázaro Muniz, por exemplo, ressaltou que o diálogo intereligioso é uma ferramenta importante para alcançar a paz e a tolerância. “A superação da conjuntura de violência que estamos mergulhados é uma tarefa de todos e todas, todos somos responsáveis pela construção dessa paz e de uma sociedade mais humanizada”, saudou.

A ialorixá Carmen de Oliveira, a Mãe Carmen do Gantois, fez questão de ressaltar a satisfação por participar do evento. “Onde há fé tem paz e a paz está dentro de nós”, completou.

O capelão pastor Gildásio Gomes leu o evangelho de João, ressaltando o papel da paz. “A paz de Deus é a que excede a todo o entendimento e o mundo não pode transmitir, é preciso ter a paz em si para poder transmitir”, afirmou.

Com a proposta de pregar a paz como ideal de convivência foi realizada pela primeira vez em 1998, na Praça do Campo Grande, e percorreu 12 estados e 10 países, o Movimento reuniu pessoas da Bahia e de fora do País, que se uniram em torno das palavras de esperança do líder espírita, o médium Divaldo Pereira Franco, 93, que também é educador e orador.

Além do Brasil, o Movimento pela Paz já foi realizado também em Portugal, Paraguai, Colômbia, Suíça, Espanha, França, Inglaterra, Peru, Bolívia, e Estados Unidos.