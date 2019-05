Ivete e Claudia: vai pegar fogo na cidade

Ivete e Claudia juntas na San Island Weekend (foto/divulgação)

A cidade de Porto Seguro, mais precisamente a localidade de Trancoso, não vai ser mais a mesma depois desse fim de semana. É a terceira edição da San Island Weekend que já está com ingressos esgotados. Comandado pelo Grupo San Sebastian (leia-se André Magal e Zé Augusto), o evento acontece de sexta a domingo no Teatro L’Occitane, onde Ivete Sangalo gravou DVD em 2016. A cantora, que é atração desde a primeira edição do evento, contará com a presença de Claudia Leitte este ano, além de 14 DJs de peso, quatro deles internacionais.

Estão confirmados nomes como os dos espanhóis Anthony May e Dani Toro, do mexicano Isaac Escalante e do alemão Ben Bakson, que dividirão a responsabilidade de manter as pistas lotadas ao lado de 10 DJs nacionais, respeitados no circuito brasileiro de música eletrônica. Serão quatro festas em três dias de evento, divididas entre o Teatro L’Occitane e o Fly Club, onde o público poderá curtir a experiência do pé na areia. “O San Island Weekend é uma realidade e tornou-se uma grande força turística para a Bahia”, diz Zé Augusto.





Durvalino está de volta

Os fãs de Durval Lélys estão comemorando. O cantor marca seu retorno ao Folianópolis, onde sempre foi presença marcante com o Asa de Águia. Ele foi confirmado como uma das atrações do evento que acontece de 14 a 16 de novembro na Passarela Nego Quirido, em Florianópolis. Durval vai se juntar a Tomate, Bell Marques, Léo Santana e Eva, todos já anunciados. Breve serão divulgadas outra atrações.

Caetano Veloso grava podcast

Caetano Veloso será estrela do podcast no episódio que vai ar no próximo trimestre, exclusivamente na plataforma da Deezer. Ele revela sonhos e fantasias para Roberta Martinelli, apresentadora do programa, dizendo que quando tinha cerca de 11 anos, brincava com cartas e imaginava que entre reis e rainhas, ele era um valete importante de uma grande orquestra, alguém muito relevante no universo da música. O Essenciais, podcast original da Deezer, traz grandes nomes da música brasileira em entrevistas informais.



TUM-TUM-TUM*

1 A cantora sertaneja Kaline faz show nesta quinta-feira, a partir das 18h, no Fronteira Beer Music, bairro do Rio Vermelho. Ela chega a Salvador comemorando sua apresentação com casa cheia na The House Discolounge, em Feira de Santana. Os ingressos estão à venda no local e pelo Instagram é possível adicionar o nome à lista do evento. Mais informações acesse instagram.com/fronteirabeermusic

2 Maviael Melo estreia projeto Conversaria com as participações de Lazzo Matumbi, Aiace e João Sereno no dia 16 de junho, às 20h, no Teatro SESC Casa do Comércio.

3 No dia 19 de julho na Concha Acústica do TCA a Ponto de Equilíbrio dará início à sua nova turnê, Mais Amor, e a capital baiana será a cidade de estreia. A banda é considerada uma das principais referências do reggae no Brasil e fenômeno de público.