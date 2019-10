Ivete marca presença de novo no Florida Cup 2020

Cantora faá show em Orlando no dia 19 de janeiro (foto/Marcelo Fonseca/Estadão Conteúdo)

O sucesso foi tamanho que os organizadores não tiveram dúvidas: Ivete Sangalo volta como a atração principal da Florida Cup Fan Fest 2020. A baiana deve se apresentar no Music Plaza Stage, no parque da Universal Studios Florida, no dia 19 de janeiro. Convidados especiais para subir no palco com a cantora ainda serão anunciados.

O Universal Orlando Resort contará com uma programação especial entre os dias 13 e 20 de janeiro de 2020; além do show no dia 19, diversos eventos acontecerão durante os dias: os tradicionais jogos entre clubes europeus e sul-americanos, com os times ainda a serem divulgados, e a corrida Florida Cup 5K Run, no dia 18 de janeiro.

Na edição de 2019, 13.200 pessoas compareceram. Para participar basta entrar nos parques da Universal Studios no dia, não há nenhuma cobrança extra no ingresso para prestigiar a Fan Fest. Mas, para aqueles que querem curtir o show de uma forma única, é possível comprar pacotes especiais que estão à venda.

Leo Santana vai botar as santinhas da Europa para dançar (foto/Tiago Caldas)

Santinha chega à Europa

Acostumado a fazer shows na Europa desde os tempos do Parangolé, o estourado Léo Santana agora volta ao velho continente em grande estilo. Dessa vez levando o Baile da Santinha, que faz sucessos em todo o Brasil. E ele começa no dia 31 de outubro em Portugal. Na sequência, dia 1ª de novembro, ele se apresenta na Holanda. No dia 2 será a vez da Suíça e encerra no dia 3, na Espanha. Léo será acompanhado pelo staff da Salvador Produções.



O designer do Carnaval

Pedrinho da Rocha, publicitário e cobiçado designer gráfico dos maiores blocos do Carnaval baiano e considerado um dos criadores da identidade visual do axé music, será um dos convidados da Semana Design Salvador. O evento acontecerá no Espaço Colabore do Parque da Cidade, no Itaigara, amanhã, às 14h30. O evento, idealizado pelo designer Anderson Falcão, terá na medição o artista J. Cunha.

TUM-TUM-TUM*

No dia 5 de novembro, a partir das 19h, no Largo Tereza Batista, Pelourinho, acontece o show Amigos de Xexéu. Já confirmaram presença Patricia Gomes, Lucas di Fiori, Augusto Conceição, Bebeto Cerqueira, Zé Honório, Berguinho, Ericson Mello, Reinaldinho e Ninha Brito. Toda a arrecadação será destinada para ajudar o cantor que voltou a enfrentar problemas com drogas.

Durval e Saulo repetem a dobradinha que têm feito em Belém (foto/divulgação)

Os cantores Durval Lellys e Saulo vão se apresentar dia 2 de fevereiro de 2020 em Belém do Pará. O encontro será no Espaço Náutico Marine Club em cima de um pranchão. Aliás, os dois têm feito muitas coisas juntos nos últimos anos.

Além da Central do Carnaval e da produtora Penteventos, outro escritório está arrumando as malas para se instalar no Shopping da Bahia. Falo da Oquei, dos irmãos gêmeos Ricardo e Rafael Cal, que o mais breve possivel anunciarão a novidade.