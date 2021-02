Ivete pede por vacina e diz que 'não tem que ter Carnaval mesmo'

A cantora Ivete Sangalo, uma das principais estrelas do Carnaval de Salvador, disse durante live com a influencer GKay que, em sua opinião, a festa não deve acontecer em 2021. Para 'Veveta', a prioridade agora é a vacina e a vida das pessoas.

"Não tem mesmo que ter Carnaval. Tem que ter ciência, vacina, o povo sendo vacinado", disse ela, citando a pandemia de covid-19.

Esta não é a primeira vez que Marinha fala do assunto. Em setembro do ano passado, quando ainda era especulação, ela também se manifestou contra a realização da festa.

"Faz parte da etiqueta da empatia eu não me deprimir com a ausência do Carnaval, porque esse definitivamente não é o maior problema que nós temos. É preciso ter distanciamento crítico e alguma maturidade", confessou.