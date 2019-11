Ivete, Preta e Erika Januza gravam comercial na Ribeira

Ivete Sangalo, Preta Gil e Erika Januza gravaram nesta segunda-feira (18) um comercial na Ribeira, em Salvador. Participaram também Thais Carla e Laura Fernandez, nora de Preta. A gravação foi para a marca de cosméticos Salon Line.

"Era tudo que a gente precisava. Agora o time está completo", diz Preta ao revelar Ivete. "Ivete é uma unanimidade, está todo mundo aqui nervoso, fingindo costume...", continua. "Eu que tô nervosa, porque cheguei atrasada", brinca Veveta.

Depois da filmagem, Preta visitou a Igreja do Bonfim. "A igreja já era um deslumbre, está... nem sei. Restaurada, linda. A praça, a coisa mais linda. Venham a Salvador e não deixem de vir aqui. Não é um ponto turístico, é um ponto histórico, de fé, de axé, de benção", diz.

Ela revelou qual foi o primeiro pedido que fez ao amarrar uma fitinha. "Eu venho aqui desde que eu sou pequeninha. Primeira fitinha que eu amarrei ali naquela grade eu tinha cinco anos. Minha mãe conta que eu pedi para Senhor do Bonfim cachear meu cabelo. Não cacheou mas fez o que? Um modelador de cachos", ri.

Depois, a cantora apareceu no stories justamente com a mãe, Sandra Gadelha. "O pessoal está com saudade de você, você faz sucesso aqui". Sandra reclama que está feia e pede para ela parar de gravar. "Tchau, gente". A cantora encerra a noite no Hotel Fasano, onde ficará hospedada e ganhou até decoração personalizada com fotos da família.