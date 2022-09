Ivete Sangalo comemora 30 anos de carreira em 2023

Ivete Sangalo cheia de novidades (Foto: Rafa Mattei)





O ano de 2023 também promete ser bastante movimentado para Ivete Sangalo. Além de seus inúmeros compromissos com shows e programas de TV, a cantora vai puxar seu Bloco Coruja na volta do Carnaval de Salvador no circuito Barra – Ondina. Mas a grande novidade é que, no próximo ano, ela estará comemorando 30 anos de carreira. Um bom motivo para o empresário Fábio Almeida e o staff da IEESI pensarem num projeto especial para marcar tão importante data, depois da bela comemoração dos 50 anos da artista em Juazeiro, com transmissão da Globo. Vamos aguardar as novidades, que divulgaremos assim que o martelo for batido.

Flora Gil já pensando no Carnaval (Foto: Divulgação)

Em Salvador, Flora Gil está de olho no Expresso 2222

A empresária e produtora Flora Gil desembarca em Salvador para uma série de compromissos. Um deles é sobre o Camarote Expresso 2222, atualmente o espaço mais badalado e desejado do Carnaval de Salvador, só para convidados, que está sem acontecer há dois anos devido à pandemia da covid- 19. Flora concorda com a permanência do Carnaval no Circuito Dodô (Barra-Ondina) e acredita que a festa em 2023 será um sucesso. Animada com as homenagens que seu marido Gilberto Gil continua recebendo pelos 80 anos comemorados em junho, ela retornou recentemente de uma turnê pela Europa com toda a família. Tudo foi registrado pelo canal Amazon Prime.





Goya Lopes está na série do canal Curta!(Foto: Yuri Taillan)

Artistas baianos na série Estados da Arte

O canal fechado Curta! estreou a segunda temporada da série Estados da Arte, focada em artistas do Norte e Nordeste. Entre eles, alguns baianos como Tiago Sant’ana, Ayrson Heráclito, Ventura Profana, Goya Lopes e artistas do Acervo da Laje (Fabrício Cumming, José Eduardo Ferreira Santos e Vilma Soares Ferreira Santos). Dirigida por Eduardo Goldenstein, a série mostra o trabalho e as reflexões de artistas das duas regiões do país. São pintores, escultores, artistas visuais, artesãos, costureiros de indumentárias folclóricas, fotógrafos, contadores de história e músicos populares, entre outros. Da exposição na Bienal de São Paulo ao barracão do Bumba-meu-boi, a série traz uma arte diversa, mas profundamente ligada com a cultura e a história de cada local. A produção é da Aion Cinematográfica e Caboré Produtores Associados. Todas as terças, às 20h.





Encontro de Cantadores no Pelô

Joana Terra, Gilton Della Cella, Aiace, Wilson Aragão, Maria Struduth, Alisson Menezes e Ana Barroso, além dos pernambucanos Gean Ramos, Jessica Caitano e Maviael Melo, estão confirmados no Encontro de Cantadores no Pelô, que chega a sua sexta edição, nos dias 23 e 24, sempre a partir das 18 horas, no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho.

TUM-TUM-TUM*

1 . Vitinho, Xanddy Harmonia, Turma do Pagode, Belo e Thiaguinho são as atrações confirmadas para o Pagodin, que acontece dia 06 de novembro, no Parque de Exposições. A festa terá 4 setores, divididos entre Pista, até a Frente do Palco, Camarotin, Open Bar Top e Backstage. As vendas acontecem no site e na loja da Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, no Pida Salvador Shopping e Shopping Piedade

2 . O cantor Dja Luz, ex-vocalista da banda Filhos de Jorge, apresenta dia 28, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, seu primeiro show 100% autoral. O artista, que toca violão, contrabaixo e bateria, está há cinco anos em carreira-solo e no dia dia 2 lançou o single Malês X Varsóvia, que aborda o sofrimento humano e a luta contra o preconceito e a injustiça.

3. O Que Me Cabe é o nome do terceiro álbum de estúdio da cantora e compositora baiana Illy, com participações de Adriana Calcanhotto, Erasmo Carlos e Marina Sena. Um time caprichado, formado por Ana Frango Elétrico, Marlon Sette, Iuri Rio Branco, Marcelo de Lamare, Marcelo Costa, Paulo Mutti, Guto Wirtti, Gabriel Loddo, Guilherme Lírio, Kassin e Moreno Veloso, assina a produção das faixas.