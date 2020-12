Foto: Rafa Mattei

A cantora baiana Ivete Sangalo deu entrada, nesta segunda-feira (30), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, a artista trocará as próteses de silicone que possui há alguns anos. Ivete está acompanhada pelo fiel escudeiro Dito Espinheira.

A pevisão é que Ivete tenha alta nesta terça-feira (1º).

