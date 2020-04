Ivete Sangalo e Claudia Leitte: encontro marcado em dezembro

Ivete Sangalo e Claudia Leitte (foto/Divulgação)

O Music Park em Jurerê Interncional (Florianopolis) será o palco que marcará o encontros das cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte, num dos shows mais esperados pelos fãs das duas cantoras no sul do pais, onde a axé music está cada vez mais de fortalecendo. O evento está marcado para o dia 18 de dezembro. Na verdade, esse encontro deveria acontecer no próximo dia 25 de abril. Mas, em função da pandemia do coronavirus, teve que ser adiado, como tem acontecido com os grandes shows por todo o Brasil. O grupo All, de Santa Catarina, que assina a produção, espera um grande público evido à popularidade das artistas no estado.

Durval Lelys (foto/Jardel Souza/Divulgação)

Primeira atração anunciada do Folianópolis

Um dos mais queridos artistas da cena axé, Durval Lelys é o primeiro nome anunciado para a edição 2020 do Folianopolis. O evento que completa 15 anos e será realizado dias 30, 31 de outubro e 01 de novembro na Passarela Nego Quirido, na capital catarinense, terá como tema a Bahia. Durval, além de ser um dos artistas precursores do Folianópolis, esteve presente em 13 das 15 edições. Aliás, em Floripa, Durvalino se sente em casa, onde é bem recebido pelo foliões. E ele sempre aproveita para conhecer as belas praias da ilha desde os tempos em que tinha tempo para praticar um lazer preferido: o surf.

O grupo Batifun (foto/divulgação)

A nova edição da Varanda do Batifun

Neste sábado, às 15h, acontece a segunda edição da "Varanda do Batifun", através de seu perfil oficial do Instagram (@batifun) e do seu canal oficial no YouTube (Batifun Samba da Bahia). Marcelo Timbó, Junior Luiz e Fernando Rufino, que fazem parte do grupo desde a sua fundação, prometem esquentar ainda mais a tarde de sábado, com um repertório diversificado com versões de sucesso da MPB, mas sempre contando com os grandes hits da trajetória de 22 anos de carreira do Grupo, como Batidas do Coração, Abana, Ziriguidum, dentre outros.

Shows no Canal Brasil Play

O Canal Brasil Play está disponibilizando para assinantes e não assinantes, gratuitamente, shows com grandes cantores da música brasileira. Estão disponíveis: Sambabook - Zeca Pagodinho; Ney Matogrosso - Atento Aos Sinais; Margareth Menezes – Para Gil & Caetano e “O Baú Do Raul - 25 Anos Sem Raul. Toda semana, sempre às segundas-feiras.

Tumtumtum

1 - A cantora e compositora Angela Ro Ro espera apenas a onda da pandemia do coronavírus passar para cair na estrada com o show 40 anos de Amor à Música. No palco, ela revisita grandes sucessos de sua carreira como Tola Foi Você, Fogueira , Amor, Meu Grande Amor, Só nos Resta Viver, Compasso e Simples Carinho. Claro que Salvador está no roteiro.

Angela Ro Ro (foto/divulgação)

2 - Atualmente morando em Washington DC, nos Estados Unidos, o cantor e compositor baiano Rafael Pondé vai lançar sua nova música Candomblé é Sagrado, um grito contra a intolerância religiosa que ele compôs na ocasião da exibição do filme Mulheres de Axé, na Universidade de Howard. Vai ser dia 23 de abril quando ele comemora aniversário.