Ivete Sangalo fala sobre venda de videogame de Marcelo: 'Autorizei ele a se virar'

Recentemente Marcelo Sangalo, filho de Ivete, divulgou em suas redes sociais que estava vendendo um Playstation 4 para conseguir comprar uma prancha de surf. A cena chamou a atenção a atenção da web e foi explicada por Veveta em entrevista ao podcast ‘Fala Brasólho!’.

“A questão dele querer vender aquilo ali, eu autorizei ele a se virar. Da próxima vez que ele for fazer uma escolha ele vai equilibrar os desejos dele. (…) Não tem a ver com a grana, tem a ver com as escolhas. Ele sabe que ele pode ter a prancha, mas eu tenho que ensinar a ele a fazer as escolhas. ‘Meu filho, a prancha ou esse negócio aí?’ ele disse ‘PS4, PS4’ eu disse pense… Ele disse ‘Eu acho que eu quero a prancha’, ai eu disse ‘Agora irmão é com você, se vire'”.

Apresentador do podcast, o influencer Fred também questionou como é a relação com o filho em relação aos “mimos”. Segundo a cantora, o momento relaxado acontece nas férias.

“A gente está de férias, entrou no brinquedo, saiu do brinquedo. É uma blusa, um brinquedo, tênis. Porque a idade dele agora é as roupas, as gatinhas, não sei o quê. E vamo lá. Acabou as férias? Volta para a rotina, ‘ah eu quero isso’. Qual a necessidade disso?”, disse Ivete.